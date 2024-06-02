Стало известно, с кем «Зенит» сыграет в Суперкубке России

«Зенит» в воскресенье вечером смог перевернуть игру против «Балтики» в суперфинале Кубка России. Команда Сергея Семака вырвала победу в добавленное ко второму тайму время – 2:1. Таким образом, питерцы оформили «золотой дубль» и даже «требл».

Поскольку «Зенит» выиграл и чемпионат, и Кубок, в Суперкубке России против питерцев выступит команда, занявшая в Премьер-лиге второе место. Речь идёт о «Краснодаре».

Битва за суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в субботу, 13 июля.

Напомним, то в прошлом году именно «Зенит» стал обладателем суперкубка, переиграв ЦСКА в битве за трофей по пенальти.