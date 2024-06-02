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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» впервые оформил «требл»

02 Июня 2024 • 20:06 Комментировать

В суперфинале Кубка России против «Балтики» «Зенит» сотворил камбэк в «Лужниках». Питерцы пропустили в концовке первого тайма, но ближе к завершению второй половины встречи забили дважды и победили со счётом 2:1.

Таким образом, «Зенит» выиграл Кубок России и оформил «золотой дубль» - ранее команда Сергея Семака стала чемпионом России шестой год подряд.

Отметим, что в прошлый раз питерцы оформляли «золотой дубль» в сезоне 2019/2020. В трёх последующих сезонах «Зенит» завоёвывал титул Премьер-лиги, но не мог завоевать национальный кубок.

А с учётом победы в Суперкубке России на старте сезона 2023/2024 «Зенит» оформил «требл». Это произошло впервые в истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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