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Талалаев высказался о возможном трансфере Сергеева в «Химки»

02 Июня 2024 • 19:45 Комментировать

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос о возможном подписании форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

«Мы собираемся приобретать качественных игроков, а Сергеев, безусловно, относится к топу российских форвардов. Если мы сможем, то, безусловно, обговорим об этом с ним», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

В чемпионате России – 2023/24 Сергеев принял участие в 26 встречах, в которых забил шесть голов и записал на свой счет пять результативных передач.

Действующий трудовой договор 29-летнего Сергеева с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в шесть миллионов евро.

По итогам сезона «Зенит» стал чемпионом РПЛ, а «Химки» выиграл Мелбет-Первую лигу и поднялся в элитный дивизион.

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