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Каррера назвал любимое русское блюдо

02 Июня 2024 • 18:24 Комментировать

Итальянский тренер Массимо Каррера, работавший в «Спартаке», ответил на вопрос о русской кухне.

«Любимое русской блюдо? Борщ», — заявил Каррера на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Каррера возглавлял столичный клуб с 2016 по 2018 год. Вместе с командой специалист завоевал золотые медали Российской премьер-лиги и стал обладателем Суперкубка страны.

В настоящий момент Каррера является главным тренером итальянского «Асколи», который в новом сезоне будет выступать в Серии С.

Ранее Каррера заявил, что «Спартак» не звал его обратно, но он был бы рад снова возглавить «народную команду».

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Евро-Футбол.Ру,
Асколи Массимо Каррера
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