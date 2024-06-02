Каррера назвал любимое русское блюдо

Итальянский тренер Массимо Каррера, работавший в «Спартаке», ответил на вопрос о русской кухне.

«Любимое русской блюдо? Борщ», — заявил Каррера на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Каррера возглавлял столичный клуб с 2016 по 2018 год. Вместе с командой специалист завоевал золотые медали Российской премьер-лиги и стал обладателем Суперкубка страны.

В настоящий момент Каррера является главным тренером итальянского «Асколи», который в новом сезоне будет выступать в Серии С.

Ранее Каррера заявил, что «Спартак» не звал его обратно, но он был бы рад снова возглавить «народную команду».