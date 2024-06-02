Стало известно, останется ли Барриос в «Зените»

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос о будущем своего клиента в клубе.

— Он останется. Каждый сезон им интересуется большое количество клубов, но он счастлив здесь, — заявил Поссо Metaratings.

Агент добавил, что в прошлом сезоне Барриос подписал новый долгосрочный контракт с «Зенитом», поэтому другим клубам будет тяжело выкупить игрока.

В сезоне-2023/24 Барриос принял участие в 29 играх Российской премьер-лиги и записал на свой счет два голевых паса.

Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Барриоса в 14 миллионов евро.