Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сборная России потеряла игрока

02 Июня 2024 • 16:55 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
07.06 20:00

Защитни «Локомотива» Александр Сильянов покинул расположение национальной сборной России по медицинским причинам. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза, где приводятся слова врача Михаила Вартапетова.

«После осмотра и оценки функционального состояния Сильянова было принято решение, что его полноценное участие в тренировочном процессе и в игре не представляется возможным», - сказал Вартапетов.

Напомним, что в июне сборная России проведёт товарищеский матч против Беларуси. Игра пройдёт в Минске в пятницу, 7 июня.

Отметим, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Александр Сильянов ещё теги

Новости по матчу

30 Мая
20:39
Сборная России перед матчем с Беларусью лишилась защитника
28 Мая
23:56
Глушенков рассказал, почему не попал в состав сборной России
17:03
Хлусевич не поедет в сборную России
27 Мая
15:13
Сёмин выступил за продление контракта сборной России с Карпиным
24 Мая
19:36
Сёмин: «В сборную России вызвали всех, кого нужно»
18:29
Агент: «Карпукас всегда стремился попасть в сборную России»
17:41
Только один игрок «Зенита» вызван в сборную России
16:11
Сборная России объявила состав на июньский сбор
22 Мая
17:15
Непомнящий выступил за продление контракта сборной России с Карпиным
16:33
Карпин продлит контракт со сборной России — известен срок договора 1
19 Мая
11:38
Карпукас: «Ожидаю, что сборная России победит Беларусь»
18 Мая
14:01
Агент Помазуна: «Как Илья переживает невызов в сборную? Никак»
07 Мая
18:54
Агент: Пока неизвестно, сыграет ли Головин за сборную России в июне
04 Мая
20:09
Агент Захаряна рассказал, сыграет ли Арсен за сборную России против Беларуси
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БЕЛАРУСЬ РОССИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось» Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия»
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июня
17:00 · Кубок России
Агент Барриоса: «Надеюсь, «Зенит» обыграет «Балтику», но игра будет непростой»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Сборная России потеряла игрока
16:44 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» заявили, что тренер Илич продолжит работу с командой
16:35 · Россия. Премьер-лига
Силкин не согласен с выбором Тюкавина лучшим нападающим РПЛ
16:29 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не исключил ухода Сысуева — вратарём интересуется «Спартак»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Об уходе из «Зенита» не жалею»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Итальянский клуб следит за Сперцяном слухи
16:15 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Дзюбе придётся снизить свои аппетиты»
16:11 · Кубок России
Гладилин: Если «Балтика» победит «Зенит», то сотворит историю
16:02 · Россия. Премьер-лига
Гладилин ответил, является ли серебро РПЛ успехом для «Краснодара»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Кобелев считает, что Кроос никогда не стал бы выступать в чемпионате России 1
15:32 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Станкович — довольно спорная фигура тренера для «Спартака»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба в «Зените»? Это бред, он там никому не нужен»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Только «Пари НН» способен удовлетворить требования Дзюбы 1
14:54 · Россия. Премьер-лига
В минском «Динамо» рассказали о договорённости со «Спартаком» по Мелёшину
Все новости
Рекомендуем