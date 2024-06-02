Сборная России потеряла игрока

Защитни «Локомотива» Александр Сильянов покинул расположение национальной сборной России по медицинским причинам. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза, где приводятся слова врача Михаила Вартапетова.

«После осмотра и оценки функционального состояния Сильянова было принято решение, что его полноценное участие в тренировочном процессе и в игре не представляется возможным», - сказал Вартапетов.

Напомним, что в июне сборная России проведёт товарищеский матч против Беларуси. Игра пройдёт в Минске в пятницу, 7 июня.

Отметим, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.