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В «Пари НН» заявили, что тренер Илич продолжит работу с командой

02 Июня 2024 • 16:44 Комментировать
Пари НН
1:2
Арсенал Тула

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем главного тренера нижегородской команды Саши Илича.

Напомним, сербский специалист возглавил «Пари НН» в конце минувшего сезона и сумел сохранить команду в РПЛ.

«Никаких изменений пока не предпринимаем. Иличу было очень тяжело. Попасть из солнечной Греции в весенний Нижний Новгород... Да ещё и в момент, когда крайне сложно приходилось команде, столько игроков было травмировано, возникали психологические моменты», — цитирует Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Также гендиректор отдал должное бывшему тренеру команды Сергею Юрану, отметив, что в успехах нижегородцев есть и его заслуга.  

Отметим, что минувший розыгрыш чемпионата России «Пари НН» завершил на 13-м месте в турнирной таблице и впоследствии боролся с тульским «Арсеналом» за право выступать в РПЛ.

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Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Саша Илич ещё теги

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