Силкин не согласен с выбором Тюкавина лучшим нападающим РПЛ

Российский тренер Сергей Силкин ответил на вопрос, считает ли он форварда «Динамо» Константина Тюкавина лучшим игроком на своей позиции по итогам чемпионата России – 2023/24

«Я бы поспорил. Кордоба мне понравился больше. Он мощный, может в одиночку решить эпизод. Лучший нападающий сезона – это Кордоба», — заявил Силкин Metaratings.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Тюкавин и Кордоба забили одинаковое количество мячей – 15. Стоит сказать, что нападающему «Динамо» потребовалось для этого 30 игр, а форвард «Краснодара» уложился в 27 матчей.

Лучшим бомбардиром РПЛ стал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (21 гол).