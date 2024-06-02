«Оренбург» не исключил ухода Сысуева — вратарём интересуется «Спартак»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию о возможном уходе голкипера команды Николая Сысуева в «Спартак».

«Об интересе «Спартака» к Сысуеву я не знаю. Разговоров с ними не было. Не знаю, останется ли он летом в «Оренбурге», — приводит слова функционера «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 25-летний Сысуев сыграл в 26 матчах чемпионата России, в шести из которых смог оставить свои ворота на замке.

Трудовое соглашение голкипера с «Оренбургом» рассчитано до середины 2026 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Сысуева в 700 тысяч евро.