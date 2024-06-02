Круговой: «Об уходе из «Зенита» не жалею»

Защитник «Зенита» Данил Круговой, который следующий сезон начнёт в составе ЦСКА, признался, что не жалеет о своём уходе из петербургского клуба.

Напомним, из-за договорённости с московским клубом вторую часть минувшего сезона Круговой провёл во второй команде «Зенита».

«С какими чувствами ухожу из «Зенита»? Только положительные. Четыре года — четыре чемпионства. Уверен, что дальше будет только лучше и интереснее. Не жалею ли об уходе из «Зенита»? Нет, не жалко», — приводит слова Кругового «Спорт день за днём».

В сезоне-2023/2024 Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.