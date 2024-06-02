Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как утверждает телеграм-канал редакции Transfermarkt, «Лацио» заинтересован в услугах 23-летнего атакующего хавбека. Сообщается, что зимой римляне уже рассматривали возможность приглашения Сперцяна.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, забил 11 мячей и стал автором семи результативных передач.

Трудовой договор игрока с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.