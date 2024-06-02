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Тарханов: «Дзюбе придётся снизить свои аппетиты»

02 Июня 2024 • 16:15 Комментировать
Балтика
1:3
Локомотив Москва

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы, который покинет «Локомотив» нынешним летом.

По мнению специалиста, для продолжения карьеры Дзюбе необходимо будет снизить свои финансовые требования.

«Наверное, Дзюбе придётся снизить свои аппетиты, чтобы стать более доступным игроком для клубов из нижней половины турнирной таблицы и продлить себе карьеру», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что удовлетворить финансовые запросы 35-летнего форварда смог бы только «Пари НН».

В минувшем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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