Гладилин ответил, является ли серебро РПЛ успехом для «Краснодара»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о результатах «Краснодара» в минувшем розыгрыше чемпионата России.

«Второе место «Краснодар» до этого никогда не занимал, так что для них прошедший сезон все равно является успехом», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что «Зенит» немного сбавил обороты в этом году, поэтому у «Краснодара» были шансы на трофей до самого финиша.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. «Краснодар» стал вторым, сумев заработать 56 очков. Столько же баллов у «Динамо», которое замкнуло тройку.