Кобелев считает, что Кроос никогда не стал бы выступать в чемпионате России

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о полузащитнике «Реала» Тони Кроосе, который планирует завершить игровую карьеру в самое ближайшее время.

Напомним, вчера, 1 июня, немецкий футболист в шестой раз в карьере выиграл Лигу чемпионов.

«Очень хорошо вступает в борьбу и отбирает мячи. Это, может не всегда бросается в глаза, но это так. С такой светлой головой и таким опытом ему не составляет труда находить самую нужную точки на поле, в которой надо оказаться», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Также специалист выразил мнение, что такой футболист, как Кроос, никогда не стал бы выступать в чемпионате России.

В завершившемся сезоне 34-летний полузащитник провёл 48 матчей, забил один гол и отдал 10 результативных передач.