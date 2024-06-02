Червиченко: «Станкович — довольно спорная фигура тренера для «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «красно-белых».

Червиченко усомнился в кандидатуре сербского специалиста, отметив некомпетентность генерального директора «Спартака».

«Довольно спорная фигура главного тренера, Амарал очень странный. Генеральный директор, на мой взгляд, в футболе абсолютно некомпетентен. Люди, которые соответствуют: президент, вратарь и два-три человека на поле», — приводит слова Червиченко Metaratings.

Напомним, в прошедшем сезоне «Спартак» возглавляли Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович. По итогам розыгрыша чемпионата России сезона-2023/2024 «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице.