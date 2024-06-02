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Петржела: «Дзюба в «Зените»? Это бред, он там никому не нужен»

02 Июня 2024 • 15:06 Комментировать
Балтика
...
Зенит
1 7.20 X 4.30 2 1.50
Через 2 ч. 25 мин.

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в петербургский клуб.

Ранее стало известно, что 35-летний футболист покинет свой нынешний клуб «Локомотив» в летнее трансферное окно.

«Дзюба в «Зените»? Это бред. Его возвращение туда невозможно. Почему? Любой игрок в линии нападения сильнее Дзюбы. Ещё и моложе. Он никому там не нужен», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба защищал цвета «Зенита» в период с 2015 по 2022 год. В составе петербургской команды нападающий сумел стать четырёхкратным чемпионом России.

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