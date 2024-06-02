Только «Пари НН» способен удовлетворить требования Дзюбы

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, который в ближайшее время покинет московский клуб, может продолжить карьеру в «Пари НН».

Как сообщает Vprognoze.ru, только нижегородский клуб способен удовлетворить финансовые запросы 35-летнего футболиста. Также отмечается, что «потянуть» контракт Дзюбы способны «Химки», однако пока информации о переговорах подмосковного клуба с нападающим нет.

В прошлом сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, забил в них четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего нападающего сборной России в 2,8 миллиона евро.