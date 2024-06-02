В минском «Динамо» рассказали о договорённости со «Спартаком» по Мелёшину

Вадим Скрипченко, который занимает пост тренера минского «Динамо», высказался о будущем нападающего Павла Мелёшина.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Мелёшин досрочно возвращается в «Спартак» из аренды по просьбе нового тренера московской команды Деяна Станковича.

«Спартак» поставил нас в известность о том, что Станкович хочет видеть Павла в расположении команды. Мы, естественно, пошли навстречу. Так понимаю, что и у Мелёшина есть желание вернуться, чтобы доказать главному тренеру свою конкурентоспособность», - цитирует Скрипченко «Спорт-Экспресс».

За «Динамо» из Минска 20-летний Мелёшин провёл 15 матчей, в которых забил два гола. В скором времени молодой футболист будет стараться хорошо проявить себя на летних сборах «Спартака».