Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В минском «Динамо» рассказали о договорённости со «Спартаком» по Мелёшину

02 Июня 2024 • 14:54 Комментировать

Вадим Скрипченко, который занимает пост тренера минского «Динамо», высказался о будущем нападающего Павла Мелёшина.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Мелёшин досрочно возвращается в «Спартак» из аренды по просьбе нового тренера московской команды Деяна Станковича.

«Спартак» поставил нас в известность о том, что Станкович хочет видеть Павла в расположении команды. Мы, естественно, пошли навстречу. Так понимаю, что и у Мелёшина есть желание вернуться, чтобы доказать главному тренеру свою конкурентоспособность», - цитирует Скрипченко «Спорт-Экспресс».

За «Динамо» из Минска 20-летний Мелёшин провёл 15 матчей, в которых забил два гола. В скором времени молодой футболист будет стараться хорошо проявить себя на летних сборах «Спартака».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Минск Вадим Скрипченко Павел Мелёшин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось» Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России «Фиорентина» проиграла ещё один финал Лиги конференций, пропустив в концовке от «Олимпиакоса»
Спортивные новости
Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июня
15:32 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Станкович — довольно спорная фигура тренера для «Спартака»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба в «Зените»? Это бред, он там никому не нужен»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Только «Пари НН» способен удовлетворить требования Дзюбы
14:54 · Россия. Премьер-лига
В минском «Динамо» рассказали о договорённости со «Спартаком» по Мелёшину
14:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Радмановаца: «Пока слишком рано говорить о будущем Николы»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Айдамиров: «У «Ахмата» не было варианта сохранить Конате»
13:44 · Кубок России
Денис Попов: «У «Зенита» в суперфинале лёгкой прогулки не будет» эксклюзив
13:37 · Россия. Премьер-лига
Айбатов — о будущем Дюпина: «Ещё ничего не определено»
13:26 · Кубок России
Булыкин: «В матче с «Зенитом» игроки «Балтики» могут выгодно себя продать»
13:15 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» обозначил большие цели в чемпионате России
13:12 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Дзюба? Мы смотрим более бюджетные варианты»
12:46 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» высказались о трансфере Дзюбы
12:09 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не хочет продлевать контракт с Обуховым
11:54 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Дзюба любит, когда в него никто не верит»
11:41 · Кубок России
Мостовой: «Балтика» будет биться с «Зенитом» до конца»
Все новости
Рекомендуем