Агент Радмановаца: «Пока слишком рано говорить о будущем Николы»

Боян Минич, агент защитника «Балтики» Николы Радмановаца, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, калининградский клуб не смог сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.

«Пока слишком рано говорить о будущем Николы. После окончания сезона мы подождём звонка от клуба 7-10 дней, тогда ситуация станет более понятной», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Балтика» проведёт сегодня, 2 июня, когда встретится с «Зенитом» в Суперфинале Кубка России. Эта игра состоится в «Лужниках» и начнётся она в 18:00 по московскому времени.