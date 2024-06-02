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Айдамиров: «У «Ахмата» не было варианта сохранить Конате»

02 Июня 2024 • 13:50 Комментировать
Факел
2:0
Ахмат

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об уходе из клуба нападающего Мохамеда Конате.

По словам Айдамирова, «Ахмату» было сложно сохранить Конате, так как футболист имел на руках более выгодные предложения.

«У Конате есть предложения, он пока ждёт. Но естественно, основное — финансовые условия. Был ли вариант его сохранить? В связи с тем, что ему предлагали, нет», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Цвета грозненцев футболист защищал с 2021 года.

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