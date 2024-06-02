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Айбатов — о будущем Дюпина: «Ещё ничего не определено»

02 Июня 2024 • 13:37 Комментировать
Рубин
1:1
Сочи

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о будущем вратаря казанской команды Юрия Дюпина, который близок к переходу в «Краснодар».

Ранее сообщалось, что 36-летний голкипер подпишет контракт с «быками» уже 6 июня.

«Ещё ничего не определено. Узнаете, когда появится официальная информация. Мы ищем качественного голкипера», — приводит слова Айбатова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Дюпин провёл за «Рубин» 29 матчей, в которых пропустил 35 голов и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Цвета казанской команды вратарь защищает с 2019 года, ранее он выступал за «Анжи» и «Кубань».

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