«Рубин» обозначил большие цели в чемпионате России

Гендиректор казанского «Рубина» Александр Айбатов рассказал о целях своего клуба на следующий сезон чемпионата России.

«Рубин» - клуб с историей и амбициями. Решили задачу, молодцы. Ставятся большие цели - вернуться в топы. В этом сезоне задача была закрепиться в РПЛ. Будем работать дальше», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне «Рубин» вернулся в элитный дивизион российского футбола. В итоговой турнирной таблице Премьер-лиги казанская команда финишировала на восьмой позиции, набрав 42 балла в 30 встречах.