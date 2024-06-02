Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Дзюба? Мы смотрим более бюджетные варианты»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о возможном подписании контракта с нападающим Артёмом Дзюбой, который нынешним летом покинет «Локомотив».

Ранее стало известно, что «Ахмат» покинул основной нападающий Мохамед Конате.

«Мы смотрим более бюджетные варианты. «Ахмат» ищет более молодых, амбициозных. Как получится — это другой вопрос, учитывая те ограничения, которые есть у клуба в связи с санкциями», — цитирует Айдамирова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.