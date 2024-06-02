В «Рубине» высказались о трансфере Дзюбы

Александр Айбатов, занимающий пост гендиректора казанского «Рубина», ответил на вопрос о возможном подписании бывшего нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Если уйдет Даку, будет ли интересен «Рубину» Дзюба? На фамилии переходить не будем. Скажу одно - идет работа по поиску нападающего. Есть вариант, что Даку останется», - передает слова руководителя «Матч ТВ».

Напомним, что 35-летний Дзюба покинул «железнодорожников» 29 мая и сейчас является свободным агентом.

В прошлом сезоне чемпионата России нападающий сыграл 21 встречу, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.