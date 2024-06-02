«Оренбург» не хочет продлевать контракт с Обуховым

«Оренбург» не планирует продлевать контракт с нападающим Владимиром Обуховым.

Как сообщает «РБ Спорт», в «Оренбурге» не уверены, что 32-летнему футболисту стоит предлагать новый контракт, так как не намерены делать ставку на этого игрока. Поэтому, как ожидается, Обухов в ближайшее время покинет команду.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Оренбург» 22 матча, в которых забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает Обухова в 350 тысяч евро.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице, сохранив прописку в РПЛ.