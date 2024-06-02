Канчельскис: «Дзюба любит, когда в него никто не верит»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, который покинет московский клуб нынешним летом.

По мнению эксперта, сложившаяся неопределённость в карьере 35-летнего футболиста может лишь замотивировать Дзюбу.

«Надо самого Артёма спрашивать, не устал ли он ещё от футбола. Думаю, сезон-другой ещё может провести в РПЛ. Дзюба любит, когда в него никто не верит. Может, в следующем сезоне это его замотивирует», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.