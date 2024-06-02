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Зе Турбо: «Останусь ли я в «Пари НН»? Не знаю»

02 Июня 2024 • 11:30 Комментировать
Арсенал Тула
0:2
Пари НН

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо высказался о своём будущем в нижегородском клубе.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, контракт 27-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитан до середины 2026 года.

«Останусь ли в клубе? Не знаю, не могу ответить. Это был очень сложный сезон для меня. Я играл не так много, поэтому не знаю», — цитирует Зе Турбо «РБ Спорт».

Напомним, Зе Турбо перешёл в «Пари НН» летом прошлого года. В составе нижегородской команды нападающий провёл 29 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что «Пари НН» удалось сохранить прописку в РПЛ благодаря победе над тульским «Арсеналом» по сумме двух стыковых матчей со счётом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Зе Турбо

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