«Зенит» может потерять одного из лидеров - известно имя

Бразильский полузащитник Клаудиньо, выступающий за петербургский «Зенит», может покинуть российский чемпионат.

Согласно данным журналистов Legalbet, представитель хавбека ведет переговоры с иностранными клубами о трансфере. Заинтересованность в услугах 27-летнего полузащитника проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Клаудиньо привлекает такой вариант продолжения карьеры.

В сезоне-2023/2024 бразильский футболист принял участие в 41 поединке за «сине-бело-голубых». Клаудиньо записал на свой счет пять забитых мячей и девять результативных передач. Трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до 2027 года.