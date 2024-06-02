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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Понсе: «К Андресу есть интерес из Колумбии»

02 Июня 2024 • 11:10 Комментировать
Акрон
1:2
Урал

Даниэль Ямин, агент нападающего «Акрона» Андреса Понсе, сообщил, что интерес к его клиенту проявляют колумбийские клубы.

«Будущее Понсе остаётся открытым, к нему есть интерес из Колумбии. Но мы посмотрим, на рынке всё быстро меняется», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, «Акрон» обыграл «Урал» (3:2) по сумме двух стыковых матчей за право участвовать в РПЛ и следующий сезон проведёт в высшем дивизионе российского футбола.

В минувшем сезоне 27-летний Понсе провёл за «Акрон» 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает венесуэльского футболиста в 600 тысяч евро.

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