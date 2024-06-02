Агент Понсе: «К Андресу есть интерес из Колумбии»

Даниэль Ямин, агент нападающего «Акрона» Андреса Понсе, сообщил, что интерес к его клиенту проявляют колумбийские клубы.

«Будущее Понсе остаётся открытым, к нему есть интерес из Колумбии. Но мы посмотрим, на рынке всё быстро меняется», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, «Акрон» обыграл «Урал» (3:2) по сумме двух стыковых матчей за право участвовать в РПЛ и следующий сезон проведёт в высшем дивизионе российского футбола.

В минувшем сезоне 27-летний Понсе провёл за «Акрон» 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает венесуэльского футболиста в 600 тысяч евро.