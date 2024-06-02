Илич: «Надеюсь, я останусь в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о своём будущем в нижегородском клубе.

Напомним, сербский специалист возглавил нижегородцев в конце минувшего сезона, сменив на этом посту Сергея Юрана. Контракт Илича с клубом рассчитан до лета следующего года.

«Надеюсь, я останусь. Проблема тренеров в том, что ты никогда не знаешь, что произойдёт. Но у меня ещё годичный контракт», — цитирует Илича «РБ Спорт».

Отметим, что «Пари НН» сумел сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола, обыграв тульский «Арсенал» по сумме двух стыковых матчей со счётом 3:2. В другой паре стыкового этапа «Акрон» сломил сопротивление екатеринбургского «Урала».