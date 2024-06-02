Филимонов: «Главное разочарование сезона? Это то, что «Спартак» не стал чемпионом»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал о главном разочаровании прошедшего сезона.

Эксперт отметил неудачное выступление «Спартака», который занял лишь пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и вылетел из Кубка России, уступив калининградской «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов.

«Главное разочарование сезона-2023/24? Это то, что «Спартак» не стал чемпионом», — цитирует Филимонова «РБ Спорт».

Напомним, в последний раз «красно-белые» выигрывали чемпионский титул в 2017 году. С тех пор «Спартаку» покорялся лишь Кубок России. Отметим, что со следующего сезона возглавлять московскую команду будет известный сербский тренер Деян Станкович.