Филимонов: «Думаю, что Сафонов достиг уровня «ПСЖ»

Александр Филимонов, в прошлом выступавший за столичный «Спартак», дал свой комментарий об интересе «ПСЖ» к Матвею Сафонову.

- Достиг ли он уровня «ПСЖ»? Я думаю, что да. Потому что Матвей может себя реализовать, и то, что он поедет в «ПСЖ» - это плюс. Определённый вызов, новая страница в его жизни. Лучше принять этот вызов, попробовать, - передаёт слова экс-игрока «Спартака» «РБ Спорт».

Напомним, ранее была информация, что голкипер «Краснодара» находится в шаге от трансфера во французскую команду. В СМИ сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за Сафонова 20 миллионов евро, а трансфер официально будет оформлен в июне.