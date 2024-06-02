Радченко рассказал, что нужно «Динамо» для борьбы за чемпионство

Экс-игрок петербургского Дмитрий Радченко поделился мыслями относительно шансов московского «Динамо» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне Российской премьер-лиги.
«Они способны сделать хорошие точечные приобретения. В следующем сезоне «Динамо» может быть ещё сильнее. Если у них не будет потерь, не уедет Тюкавин, то будут бороться за чемпионство», - передает слова Радченко Legalbet.
Напомним, что в минувшем сезоне Российской премьер-лиги динамовцы финишировали на третьем месте. Перед заключительным туром «бело-голубые» были на первой позиции, но из-за поражения в Краснодаре опустились на третью строчку.
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