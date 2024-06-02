Илич: «Я пришёл в очень сложный для «Пари НН» период»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич, возглавивший команду в конце минувшего сезона, рассказал о своей адаптации в России.

Напомним, «Пари НН» сумел сохранить прописку в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей тульский «Арсенал» (3:2).

«Основная сложность была в том, что я пришёл в очень сложный для клуба период. Конечно, это касается и жизни, смене атмосферы. Но всё нормально. Важно, что мы остались в Премьер-лиге», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

Отметим, что на посту наставника нижегородской команды Илич смени Сергея Юрана. Ранее специалист работал в Греции, Болгарии и у себя на родине в Сербии.