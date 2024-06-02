Гендиректор «Ахмата» высказался о минувшем сезоне

Ахмед Айдамиров, который занимает должность генерального директора грозненского клуба, высказался о минувшем сезоне для команды.

- Успешно прошлый сезон не оцениваем, игра команды не устраивала, попали в зону турбулентности. Планы на следующий сезон? Выглядеть лучше, чем в этом сезоне, - цитирует гендиректора «Ахмата» «Матч ТВ».

В минувшем сезоне коллектив Магомеда Адиева финишировал на 10 строчке в турнирной таблице, набрав в 30 матчах 35 очков. Отметим, что «Ахмат» был одним из претендентов на вылет, но смог избежать этого, а также стыковых матчей.