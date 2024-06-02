В «Пари НН» заявили, что Боселли и Зе Турбо останутся в команде

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какие позиции нижегородской команды нуждаются в усилении.

«Какие позиции нуждаются в усилении? Мы будем удивлять», — цитирует гендиректора «РБ Спорт».

Также Мелик-Гусейнов отметил, что иностранные нападающие Хуан Боселли и Зе Турбо останутся в «Пари НН» на следующий сезон.

Напомним, нижегородцы одолели тульский «Арсенал» по сумме двух стыковых матчей с общим счётом 3:2 и сохранили прописку в Российской премьер-лиге, избежав участи екатеринбургского «Урала», который не сумел преодолеть сопротивление тольяттинского «Акрона».