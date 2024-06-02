«Ахмат» договорился с Адиевым о контракте

Грозненский «Ахмат» договорился о продолжении сотрудничества с главным тренером команды Магомедов Адиевым. Об этом сообщил гендиректор клуба Ахмед Айдамиров.
«Контракт с Адиевым пока не подписан, потому что еще не расторгнут со сборной Казахстана. Он согласован сроком на три года, все условия обговорены», - передает слова руководителя «Чемпионат».
Ранее стало известно, что Адиев покинул сборную Казахстана по семейным обстоятельствам.
В минувшем сезоне грозненская команда набрала 35 баллов по итогам 30 туров. В итоговой таблице Российской премьер-лиги «Ахмат» занял десятое место.
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