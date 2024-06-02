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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» договорился с Адиевым о контракте

02 Июня 2024 • 10:03 Комментировать

Грозненский «Ахмат» договорился о продолжении сотрудничества с главным тренером команды Магомедов Адиевым. Об этом сообщил гендиректор клуба Ахмед Айдамиров.

«Контракт с Адиевым пока не подписан, потому что еще не расторгнут со сборной Казахстана. Он согласован сроком на три года, все условия обговорены», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Адиев покинул сборную Казахстана по семейным обстоятельствам.

В минувшем сезоне грозненская команда набрала 35 баллов по итогам 30 туров. В итоговой таблице Российской премьер-лиги «Ахмат» занял десятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Адиев Ахмед Айдамиров Ахмат ещё теги
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