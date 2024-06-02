Будущее Федотова – это ответ на вопрос, считает ли ЦСКА себя топ-клубом

Удивительно, но будущее Владимира Федотова в ЦСКА пока не определено. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему это вопрос не тренерский, а более глобальный для клуба.

Федотов провалил сезон

Можно многое говорить о навыках Владимира Федотова, о его прогрессе за последние годы. Однако есть факт, и он очень простой – ЦСКА провалил сезон. «Армейцы» заняли шестое место в чемпионате и серьёзно отстали от тройки лидеров. Перед последним туром ЦСКА не претендовал даже на попадание в пятерку, а ведь прошлым летом «армейцев» накануне старта считали главным конкурентом «Зенита».

И не надо искать оправданий Федотову. У него был хороший состав, уж точно не слабее, чем у тех команд, которые оказались выше. И на селекцию жаловаться не стоит, ведь это Федотов поругался с Хорхе Карраскалем и Хесусом Мединой, которые ушли в «Динамо» и «Спартак» соответственно. И на кадровые проблемы ссылаться тоже не надо, с ними сталкивались все в той или иной мере. У тренера нет ни одной объективной причины, чтобы объяснить, почему ЦСКА так сильно деградировал за сезон.

Есть лакмусовая бумажка

Достаточно одного факта, чтобы нагляднее подчеркнуть провал ЦСКА. «Армейцы» оказались позади «Спартака» – ниже клуба, над которым не издевался только ленивый из-за безобразной работы Гильермо Абаскаля; ниже команды, которая весной долгое время не могла забить в принципе. И если уж никто не спорит с тем, что «Спартак» провалил сезон, то нельзя применять другую оценку к ЦСКА. Факты очевидны: в чемпионате «красно-белые» за тур до конца обеспечили себе место выше, в Кубке обе команды остановились за шаг до решающего матча.

Тем интереснее, конечно, слушать и следить за всеми разговорами, что «это другое». Абаскаль – это же «попрыгун», который нигде не играл и никого не тренировал, поэтому его результат понятен. Федотов же другое дело. Однако таблица слишком наглядна. ЦСКА ниже «Спартака» с непонятным тренером. Ниже «Локомотива», чьего наставника Михаила Галактионова критиковали. Ниже Марцела Лички, которому не хватило пары сантиметров, чтобы с первого раза стать чемпионом.

Федотов провалил сезон. Однако почему-то решительных выводов в отношении ЦСКА никто делать не хочет.

Сохранение Федотова – добровольный отказ от амбиций

То, что никто не спешит говорить про провал Федотова, прежде всего внутри «армейской» среды, наталкивает на странную мысль. Провалом прошедший сезон можно назвать в том случае, если ЦСКА считает себя топ-клубом, который ставит большие серьёзные задачи, который хотя бы мечтает о борьбе за чемпионство. Если это всё справедливо, то минувший сезон – провальный. Однако если ЦСКА таких задач не ставит, если место в середине таблицы не выглядит неудачей, то никакого провала нет, и в этом случае ругать Федотова не имеет смысла. Если смотреть на «армейцев» как на середняка, то у них всё хорошо получилось.

По сути, получается, что решение о будущем Федотова – это вопрос именно о том, каким сам себя видит клуб. Если в ЦСКА не видят причин для увольнения наставника, то логично предположить, что руководство всё устраивает. Место в середине таблицы – нормально, а выход в полуфинал Кубка и вовсе успех! Только тогда не стоит удивляться, почему вдруг талантливый воспитанник Матвей Лукин может оказаться в стане «Спартака». Видимо, просто ему хочется оказаться в команде, которая по крайней мере стремится достичь высот, а не в той, где место в середине таблицы не является основанием для увольнения тренера.

Почему не стоит говорить о доверии

Кто-то может возразить, что тренеру надо доверять, ему нужно время. Кто-то припомнит прежние успехи Федотова. Однако дело даже не в конкретном шестом месте. Просто уж очень заметен регресс ЦСКА по сравнению с собой же прошлого сезона. Текущий чемпионат был одним из слабейших за многие годы, но даже на его фоне ЦСКА очень сильно сдал.

При этом, повторимся, Федотов не может объяснить этот провал какими-то внешними причинами. ЦСКА не был в каких-то особых условиях по сравнению с конкурентами. Когда Евгений Гинер отверг отставку Леонида Слуцкого, «армейцы» и играли лучше, и место заняли выше. Почему сейчас надо доверять Федотову, непонятно. Если только нет цели добиваться серьёзного результата.

Роман Андреев