Алдонин: «ЦСКА с таким составом нужно бороться если не за чемпионство, то за тройку»

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался относительно перспектив «армейского» коллектива в следующем сезоне.
«Сезон получился неудовлетворительным. С таким составом нужно бороться если не за чемпионство, то за тройку. Есть над чем подумать, есть что улучшать», - передает слова Алдонина «РИА Новости».
Напомним, что минувший сезон Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова завершили на шестой строчке в турнирной таблице. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака завоевала титул в шестой раз подряд.
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