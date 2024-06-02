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Алдонин: «ЦСКА с таким составом нужно бороться если не за чемпионство, то за тройку»

02 Июня 2024 • 09:47 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался относительно перспектив «армейского» коллектива в следующем сезоне.

«Сезон получился неудовлетворительным. С таким составом нужно бороться если не за чемпионство, то за тройку. Есть над чем подумать, есть что улучшать», - передает слова Алдонина «РИА Новости».

Напомним, что минувший сезон Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова завершили на шестой строчке в турнирной таблице. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака завоевала титул в шестой раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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