Тарханов: «Вылет «Урала» — это трагедия»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о вылете «Урала» в Мелбет-Первую лигу.

Напомним, екатеринбуржцы уступили «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3) и не смогли сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

По мнению Тарханова, «Урал» сильнее «Акрона», однако в этом противостоянии везение было не на стороне команды из Екатеринбурга.

«Однозначно, для всех, кто работает в «Урале» вылет в Мелбет-Первую лигу — это трагедия. Я считаю, что они сильнее «Акрона» и намного сильнее. В первой игре было много ошибок в плане состава, какой был выставлен и надо сказать, что везение было не на стороне «Урала», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Отметим, что в этом году из Мелбет-Первой лиги в РПЛ вышли «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон», заменив «Урал», «Сочи» и «Балтику».