В «Пари НН» рассказали о планах клуба на следующий сезон

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о планах клуба на следующий сезон.

Напомним, вчера, 1 июня, нижегородцы обыграли тульский «Арсенал» (2:0) в ответном матче стыкового этапа и сохранили прописку в РПЛ.

«Первое — залечить травмы ключевых игроков и привести их в нужную физическую форму. Второе — поработать в летнее трансферное окно. Но перед этим мы должны провести совет директоров, где будет утверждён план», — цитирует гендиректора «РБ Спорт».

Отметим, что прошедший розыгрыш чемпионата России «Пари НН» завершил на 13-м месте в турнирной таблице, по причине чего и оказался в стыках. От зоны вылета нижегородцев отделили четыре очка.