Безруков: «Поставил бы «Рубину» четвёрку за прошедший сезон»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков оценил прошедший сезон для казанской команды.

Напомним, «Рубин» завершил минувший розыгрыш чемпионата России на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка в 30 проведённых матчах.

По мнению Безрукова, казанцы провели хороший сезон, однако могли бы выступить и лучше.

«Какую оценку поставил бы «Рубину» за прошедший сезон? «Четыре», потому что есть, к чему расти, и хочется занимать более высокие места. В целом, для первого сезона после выхода из ФНЛ в РПЛ, считаю, что это достаточно хороший результат», — цитирует Безрукова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Безруков провёл за «Рубин» 24 игры, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.