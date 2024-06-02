Алдонин рассказал, кем ЦСКА нужно заменить Федотова

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном уходе Владимира Федотова с поста главного тренера «армейцев».

«Необходим российский специалист. В это время нужно давать шанс нашим тренерам. Если мы не будем давать такой шанс, то можем потерять идентичность», - передает слова Алдонина «РИА Новости».

Напомним, что Федотов занимает пост наставника московского коллектива с лета 2022 года. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 48 баллов и финишировал на шестой позиции в турнирной таблице. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».