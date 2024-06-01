Станкович решил вернуть игрока в «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович планирует состав команды на новый сезон. Сербский специалист попросил клуб досрочно вернуть из аренды нападающего Павла Мелёшина. Станкович хочет посмотреть на 20-летнего футболиста на летнем подготовительном сборе.

По данным Metaratings, «Спартак» уже договорился с минским «Динамо» о досрочном возвращении Мелёшина. Московский клуб ждёт своего воспитанника на медицинском обследовании, за которым последует сбор.

Отметим, что в 15 официальных матчах за «Динамо» из Минска Павел Мелёшин записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.