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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первак объяснил, чего не хватило «Спартаку» для борьбы за чемпионство

01 Июня 2024 • 22:25 Комментировать

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о результатах московской команды в прошедшем сезоне.

«Для борьбы за чемпионство «Спартаку» в этом сезоне не хватило стабильности не только в игровых аспектах, но и в организационных процессах. Еще осенью было понятно, что они не будут бороться за титул», — приводит слова экс-руководителя издание Legalbet.

«Спартак» по итогам сезона финишировал на пятой позиции турнирной таблицы первенства России, заработав 50 баллов.

Что касается Кубка России, то москвичи дошли до финала Пути регионов, где уступили «Балтике» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Первак
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