Тарханов высказался о возможном уходе Федотова из ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном уходе Владимира Федотова из московской команды.

«Бывает такое, что первый сезон хороший. При Федотове и Кубок выиграли и второе место заняли. Что-то не получилось в этом сезоне. Может быть, в плане селекции не добрали», — приводит слова специалиста издание Vprognoze.ru.

Стоит напомнить, что Федотов возглавляет ЦСКА с 2022 года. Трудовой договор тренера рассчитан до лета 2025 года.

Столичная команда в прошедшем сезоне заняла шестое место в турнирной таблице первенства России.