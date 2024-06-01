5 из 12 стадионов, которые принимали чемпионат мира 2018 года, не будут представлены в РПЛ

1 июня завершились ответные стыковые матчи за право участвовать в Российской премьер-лиге.

«Пари НН» обыграл по сумме двух матчей тульский «Арсенал», а «Акрон» победил «Урал».

Исходя из этих результатов, мы посчитали, что 5 из 12 стадионов, которые принимали чемпионат мира – 2018 не будут представлены в РПЛ. Речь идёт о стадионах:

«Екатеринбург Арена» – «Урал» (Первая лига) «Волгоград Арена» – «Ротор» (Вторая лига, Дивизион А) «Арена Фишт» – «Сочи» (Первая лига) «Мордовия Арена» – «Мордовия» (клуб лишён профессионального статуса из-за долгов) «Ростех Арена» – «Балтика» (Первая лига)

Остальные стадионы будут представлены в РПЛ:

«Ростов Арена» – «Ростов» «Солидарность Арена» – «Крылья Советов» «Лужники» (вероятно «Химки») «Открытие Арена» – «Спартак» «Газпром Арена» – «Зенит» «Казань Арена» – «Рубин» «Нижний Новгород Арена» – «Пари НН»

Сезон-2024/25 РПЛ стартует 20 июля. Действующим чемпионом России является «Зенит».