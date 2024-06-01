5 из 12 стадионов, которые принимали чемпионат мира 2018 года, не будут представлены в РПЛ

1 июня завершились ответные стыковые матчи за право участвовать в Российской премьер-лиге.
«Пари НН» обыграл по сумме двух матчей тульский «Арсенал», а «Акрон» победил «Урал».
Исходя из этих результатов, мы посчитали, что 5 из 12 стадионов, которые принимали чемпионат мира – 2018 не будут представлены в РПЛ. Речь идёт о стадионах:
- «Екатеринбург Арена» – «Урал» (Первая лига)
- «Волгоград Арена» – «Ротор» (Вторая лига, Дивизион А)
- «Арена Фишт» – «Сочи» (Первая лига)
- «Мордовия Арена» – «Мордовия» (клуб лишён профессионального статуса из-за долгов)
- «Ростех Арена» – «Балтика» (Первая лига)
Остальные стадионы будут представлены в РПЛ:
- «Ростов Арена» – «Ростов»
- «Солидарность Арена» – «Крылья Советов»
- «Лужники» (вероятно «Химки»)
- «Открытие Арена» – «Спартак»
- «Газпром Арена» – «Зенит»
- «Казань Арена» – «Рубин»
- «Нижний Новгород Арена» – «Пари НН»
Сезон-2024/25 РПЛ стартует 20 июля. Действующим чемпионом России является «Зенит».
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