«Локомотиву» интересен экс-игрок ЦСКА

Полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов находится в сфере интересов «Локомотива» и ещё нескольких клубов из России. Об этом рассказывает Kartalın Asaleti JK.

Ранее Зайнутдинов поиграл за российские «Ростов» и ЦСКА. В «Бешикташ» казахстанец перебрался летом 2023 года. С тех пор Бактиёр провёл 37 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивает Бактиёра Зайнутдинова в 5 миллионов евро.

Отметим, что «Локомотив» завершил последний чемпионат России на четвёртой позиции, отстав от третьего «Динамо» на три очка.