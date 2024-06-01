Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв: «Дзюбу рано списали со счетов»

01 Июня 2024 • 21:23 Комментировать

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычёв высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе нападающего из команды на правах свободного агента.

«Думаю, Дзюба не сказал последнего слова в футболе. Считаю, у него ещё есть амбиции и силы. Он ещё пригодится клубам РПЛ. Также все мы знаем, что предельно мотивированный Дзюба очень опасен. Его рано списали со счетов», — цитирует Сычёва издание «РИА Новости Спорт».

В прошедшем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в 21 матче чемпионата России, стал автором четырех забитых мячей и трех ассистов. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 2,8 миллиона евро.
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сычёв Артём Дзюба ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием Беллингем назвал лучший гол в истории Лиги чемпионов
Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» «Барселона» не может зарегистрировать Флика Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Фиорентина» проиграла ещё один финал Лиги конференций, пропустив в концовке от «Олимпиакоса»
Спортивные новости
Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Урал Урал
1
2
2.70 3.40 2.60
Видео
Окончен
Арсенал Тула Арсенал Тула
Пари НН Пари НН
0
2
2.40 3.25 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июня
22:25 · Россия. Премьер-лига
Первак объяснил, чего не хватило «Спартаку» для борьбы за чемпионство
22:11 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о возможном уходе Федотова из ЦСКА
21:55 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: «После вылета «Балтики» было тяжело»
21:30 · Россия. Премьер-лига
5 из 12 стадионов, которые принимали чемпионат мира 2018 года, не будут представлены в РПЛ
21:24 · Россия. Премьер-лига
«Локомотиву» интересен экс-игрок ЦСКА
21:23 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Дзюбу рано списали со счетов»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Больше не хочу бороться за выживание в Премьер-лиге, нам надо бюджет побольше»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Если честно, нас просто не хватило на дистанции»
20:55 · Россия. Премьер-лига
Турецкий гранд интересуется форвардом «Рубина» Даку
20:40 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может продолжить карьеру в клубе РПЛ 2
20:28 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов высказался о вылете команды из РПЛ 1
20:19 · Россия. Премьер-лига
Тюкавина признали лучшим игроком «Динамо» в мае
20:10 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» продлило контракт с Нгамалё
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» показал радость команды после выхода в РПЛ видео
19:26 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» удвоил перевес в матче с «Арсеналом», Ботака-Иобома снова забил в свои ворота
Все новости
Рекомендуем