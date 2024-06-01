Сычёв: «Дзюбу рано списали со счетов»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычёв высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе нападающего из команды на правах свободного агента.

«Думаю, Дзюба не сказал последнего слова в футболе. Считаю, у него ещё есть амбиции и силы. Он ещё пригодится клубам РПЛ. Также все мы знаем, что предельно мотивированный Дзюба очень опасен. Его рано списали со счетов», — цитирует Сычёва издание «РИА Новости Спорт».

В прошедшем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в 21 матче чемпионата России, стал автором четырех забитых мячей и трех ассистов. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 2,8 миллиона евро.