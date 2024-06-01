Илич: «Больше не хочу бороться за выживание в Премьер-лиге, нам надо бюджет побольше»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Арсеналом».

- Это ваша первая победа у руля «Пари НН». Кажется, что лучше места для этого просто не придумать. Что сейчас внутри?

- Это был самый сложный месяц в моей тренерской карьере. Но, к счастью, он закончился хорошо. Прежде всего, хочу поблагодарить игроков тульского «Арсенала» за игру. Видно, что у них очень хорошие молодые игроки. Они стараются, у них хорошие качества. Но также я хочу поздравить своих игроков с победой и сохранением прописки в Премьер-лиге. Видно, что сегодня они старались и хорошо поработали.

- Что дальше?

- Посмотрим, поговорим, потому что я больше не хочу бороться за выживание в Премьер-лиге. Я хочу играть в красивый футбол, играть качественно. Для этого нам надо бюджет побольше и больше более качественных игроков.